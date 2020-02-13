В Санкт-Петербурге 16-летний подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину, после чего скрылся. Школьника задержали правоохранители. Как передает , 7 февраля компания подростков ..

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину, после чего скрылся. Школьника задержали правоохранители.Как передает , 7 февраля компания подростков подошла к 25-летнему мигранту из Средней Азии. Один из них спросил имя мужчины, а второй выстрелил мигранту в голову.Пострадавшего доставили в больницу, где оказали ему своевременную медицинскую помощь. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос об аресте.