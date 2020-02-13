Разгневанный житель Биробиджана расстрелял дорожную камеру, из-за которой он получил штраф за превышение скорости. В полиции установили, что россиянин вел огонь из охотничьего ружья, ..

Разгневанный житель Биробиджана расстрелял дорожную камеру, из-за которой он получил штраф за превышение скорости. В полиции установили, что россиянин вел огонь из охотничьего ружья, передает .Заметив сбой в работе сети камер, правоохранители начали расследование и выяснили, что на них охотился 43-летний местный житель. Прежде он получал множество штрафов за различные нарушения правил. Мужчина был задержан. Теперь ему придется выплатить не только штраф, но и компенсировать стоимость комплекса фотофиксации.