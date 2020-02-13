В семье британской актрисы Софи Тернер и американского музыканта Джо Джонаса скоро произойдет пополнение. Радостное известие сообщило зарубежное издание E! со ссылкой на друзей ..

В семье британской актрисы Софи Тернер и американского музыканта Джо Джонаса скоро произойдет пополнение. Радостное известие сообщило зарубежное издание E! со ссылкой на друзей пары.Напомним, звезда сериала "Игра престолов" вышла замуж за певца в мае прошлого года. Свадьба прошла в часовне в Лас-Вегасе. А спустя несколько месяцев Тернер и Джонас провели вторую церемонию во Франции, передает .