Поездами воспользовались больше 1,4 тысячи человек ограниченными возможностями здоровья.

За январь 2023 года число маломобильных пассажиров на железной дороге выросло на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Поездки совершили больше 1,4 тысячи пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего они отправлялись с вокзалов Нижнего Новгорода (293 человека), Кирова (292) и Казани (135).В 2022 году поездки по железной дороге совершили больше 20,7 тысячи маломобильных пассажиров - это почти на 30% больше, чем годом ранее. При этом из Нижнего Новгорода отправились 4433 человека, из Кирова – 4086, из Казани – 2206, а из Ижевска – 1371 пассажир. Всех их провожают до вагона и помогают с багажом.