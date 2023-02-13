Как сообщили в министерстве ЖКХ, он победил в конкурсе на замещение вакантной должности.

Во Владимирской области Фонд капремонта домов возглавил Сергей Маевский. Как сообщили в министерстве ЖКХ, он победил в конкурсе на замещение вакантной должности.Сергей Владимирович родился в 1987 году в посёлке Талицы Ивановской области. Окончил Московский институт госуправления и права по специальности «юриспруденция». Работал в администрациях Южи и Коврова. С 2019 по 2023 год занимал пост замглавы Ковровского района.Женат, воспитывает двоих детей.