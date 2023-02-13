В январе парень похитил материнские платы и видеокарты общей стоимостью 114 тысяч рублей.

В Муроме 23-летний рецидивист совершил пять краж из магазина электроники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В январе парень похитил материнские платы и видеокарты общей стоимостью 114 тысяч рублей. Преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника задержали. Он признался в содеянном. Краденый товар фигурант продал.Ранее судимый муромлянин находится под домашним арестом.