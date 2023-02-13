Белый дом попросил содействия сенаторов Совфеда в решении этого вопроса.

Власти Владимирской области попросили 2 млрд рублей на создание спеццентра образования в Суздале на 1200 мест. Как сообщил замгубернатора Владимир Куимов, идею поддержал Михаил Мишустин.Глава кабмина поручил рассмотреть вопрос о выделении денег в 2023-2025 годах. Однако в бюджет 2023 года статья расходов не попала. Теперь владимирский Белый дом добивается, чтобы средства предусмотрели в главном финансовом документе страны при его верстке на следующий год. Куимов попросил содействия сенаторов Совфеда в решении этого вопроса.«Дороговизна реализации проекта обусловлена тем, что в городе-музее запрещено строить здания выше двух этажей и мы не можем прибегать к высотной застройке», - пояснил вице-губернатор.Добавим, что регион также намерен участвовать в госпрограмме по капремонту школ. Сейчас чиновники готовят заявку на 52 учреждения на 2024-2025 годы.