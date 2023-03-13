Алёна Жукова из Владимира завоевала титул «Юная Мисс Вселенная» и удостоилась медали от Вячеслава...

Алёна Жукова из Владимира завоевала титул «Юная Мисс Вселенная» и удостоилась медали от Вячеслава Зайцева.Мы уже сообщали об успехе десятиклассницы из школы №42, которая поступательно шла к заветной цели и брала гран-при на конкурсах красоты. И вот, снова успех! На этот раз ещё более значимый, потому что 2023 год – особенный для человека, который определял советскую и российскую моду многие десятилетия. Новатор и тот, кто не боялся смелых экспериментов – Вячеслав Зайцев. В 2023 году ему исполнилось 85 лет.Его называли «красным Диором». Когда Вячеслав Зайцев выставлял свои коллекции в Париже – ему рукоплескал весь мир. И сегодня этот человек – история участвует в крупных модных событиях года.Вячеслав Зайцев лично вручил Алёне Жуковой из Владимира памятную медаль. Ну, а высокий титул конкурса «Юная Мисс Вселенная» - стал логичным финалом выступления нашей красавицы.Корреспондент ГТРК «Владимир» пообщался с «Юной Мисс Вселенной» после подведения итогов конкурса красоты.- Алёна, мы вас поздравляем с заветной победой! А как в этот раз проходила подготовка к конкурсу? Какие задания готовили заранее? Что представляли на сцене?- Спасибо за поздравления, очень приятно. Подготовка к конкурсу в этот раз шла более усердно, ведь этот титул был «закрывающим» в моей категории. Я заранее продумывала каждый выход, вживалась в образы. И это у меня получилось. Я приехала в новом платье, моя главная цель была - выделиться из большого числа участниц.- Кто-то может отличиться в дефиле, кто-то в образе, но я стараюсь быть первой везде: чистое дефиле, корректная мимика, яркие образы. Насчёт дефиле: было несколько выходов - национальный, спортивный и вечерний. Если в спортивном есть определённый стандарт и требования, то в других необходимо было придумать что-то выделяющееся. Национальный костюм сшила моя бабушка. Он отличался от других не только ручной работой, но и тем, что он был максимально детализированный.- Вечернее платье, как мне кажется, должно выделяться цветом. В основном это яркие, не типичные для вечерних платьев, оттенки: мятный, ярко розовый, ярко жёлтый. Правда, в выборе наряда на конкурс есть много трудностей: начиная с места, где его можно купить, заканчивая - представлением. Важно, чтобы платье «работало» на вас.- С кем из звёздных гостей удалось пообщаться за кулисами конкурса?- За сценой я встретилась с многими дизайнерами и шоуменами. Присутствовали сам Вячеслав Зайцев, а также дизайнер Светлана Топалова, Степан Меньщиков, Беатрис Малахова (эксперт красоты и моды, главный редактор международного журнала «World Beauty», издатель журнала «Modny Dom») и многие другие.- Что по логике конкурса вам даёт этот титул? Какие планы в дальнейшем?- По логике конкурса это хорошее продвижение в моделинге и новые интересные предложения, знакомства, опыт, работа. Дальше – больше! Я получила приглашение на участие в интересных проектах в Македонии и Турции.- Приятно ли было получать юбилейную медаль из рук самого Вячеслава Зайцева, человека-легенды?- Да, конечно! Медаль, как и диплом, вручили мне за заслуги в области красоты, моды и искусства. Для меня это очень важно. Это не просто награда и память, а ещё и стимул двигаться, развиваться дальше в этой сфере.- Какие коллекции вы демонстрировали на конкурсе?- В течении всего времени этого мероприятия я демонстрировала коллекции «Angelina Di» и «Begova», а также коллаборацию Вячеслава Зайцева и Светланы Топаловой.- Следите ли за международными конкурсами красоты? Например, мировой «Мисс Вселенная» приковал к себе внимание огромного количества людей со всей планеты. Или всё же больше нравится самой участвовать?- Я слежу за всем, что касается этой сферы, за большинством конкурсов, показов новых дизайнеров и моделей. Это интересно! И оттуда я беру много информации, теории, но лучше всё-таки лично участвовать в подобных проектах. Это ни с чем несравнимые ощущения.- Что вы думаете о развитии моды в России? Следите за новыми именами? Или остаётесь верны проверенной временем… школе Вячеслава Зайцева?- Я считаю, что в нашей стране следят за тенденциями мировой моды, достойно представляют Россию на многих конкурсах и показах. Появляется много прекрасных и уникальных дизайнеров, потрясающих коллекций. Мода - достаточно объёмное понятие, через которое можно выразить, казалось бы, невозможное. Дизайнеры демонстрируют своё отношение к чему-либо, передают своё настроение или говорят об «идеальности» образов людей. Если ткань может выразить лёгкость, «властность», повседневность, спортивное направление, то цвет передает настроение и психотип человека: импульсивность, строгость, хитрость и многое другое. А учитывая то, что эти две составляющих можно сочетать между собой и добавлять выразительные аксессуары, с помощью одежды можно выразить буквально ВСЁ.Алёна Жукова верит, что впереди её ждут ещё более яркие открытия, конкурсы и победы. Цель – международный подиум. Да, обстановка сегодня в мире – не самая спокойная, но Россия не раз доказывала, что сильнейшая. По всем фронтам. Как говорится: «Только вера двигает горами, только смелость города берёт!».Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Алёны Жуковой