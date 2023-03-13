Подборка наполнит красотой и смыслом прогулки.

Подборка наполнит красотой и смыслом прогулки.Минувшая зимабыла щедрой на книжные аудионовинки. От захватывающего детектива с элементамитриллера до не совсем классической love-story между красавицей и демоном. Вместе скрупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку аудиокниг, которые наполнят красотойи смыслом прогулки, путь домой и вечера наедине с собой.Преждечем стать писателем Джон Маррс был успешным журналистом. Эта профессияпозволила ему встретиться с множеством обычных и выдающихся людей, чтобыуслышать истории их жизней. Именно в них, считает автор, можно найти подходящийматериал для триллеров, ведь каждая биография скрывает много поводов длябезудержного беспокойства. Свой первый роман Маррс писал в пригородном поездепо дороге на работу в Лондон и обратно. Перед публикацией историю отверглиболее чем 80 издательств. А после выхода в свет книгу ждал беспрецедентныйуспех. Писателя называли новой звездой жанра триллера. В центре сюжета –история таинственного исчезновения супруга Кэтрин, который не мог большевыносить ложь, на которой был основан их брак…Новыйроман проекта «Анонимус» на Литрес приглашает не только насладитьсязахватывающей детективной историей, но и попробовать угадать автора, личностькоторого останется тайной до выхода заключительной книги серии. Их все объединяетобщий персонаж – талантливый следователь Орест Волгин. Действие разворачиваетсяв двух временных пластах, которые, объединяясь, передают сюжету исторические объёми интригу. Пока Волгин занимается делом задержанного в московском аэропортуМихаила Капустина, подозреваемого в незаконном перемещении за границу алмазов,его коллега генерал Воронцов продолжает исследовать дневники Загорского –сотрудника правоохранительных органов середины XX века. На этот раз вних идёт речь о двенадцатилетнем беспризорнике Митьке Алсуфьеве. Дерзкий юнецоказывается младшим сыном погибшего друга Загорского. На страницах дневника следовательпишет, как эта встреча изменила его жизнь. Она окажется судьбоносной и в XXIвеке – для Ореста Волгина, упорно ищущего зацепки в «алмазном» деле.Автор,работающий под псевдонимом Сержа Винтеркея, публикует этот роман по частямэксклюзивно в проекте Литрес: Черновики платформы для digital-авторов Литрес:Самиздат – примерно раз в три дня появляется новая глава. Такое чтение даётвозможность пережить исключительный опыт соприкосновения с тем, как книгасоздаётся в реальном времени. Что же будет происходить дальше с главным героем,которого отправили в прошлое с великой миссией – он должен спасти мир отужасных демонов. Задача осложняется тем, что персонаж оказывается в телепарализованного мага с выжженным источником. Однако это не мешает ему действоватьвиртуозно. Герой, наоборот, считает, что трудности закаляют и делают борьбу воимя добра интереснее и ярче. Особенно, когда на кону – весь мир.АмериканкаКолин Гувер называет себя писателем для «обычных людей» – её истории интересны,понятны и адресованы тем, кто ищет счастья, надежды, справедливости в мире,полном тревог и непредсказуемых событий. Таков и главный герой этогозахватывающего романа – преданный Лидс считает, что нашёл свою «вторуюполовину», но всё меняет несчастный случай, произошедший с его возлюбленнойЛайлой. Она попала в больницу, где в процессе выздоровления её характер ипамять стали меняться к худшему. Несмотря на нарастающую отчуждённость, Лидсстарается поддерживать свою спутницу жизни и предлагает ей романтическоепутешествие к месту их знакомства. Там, пока отчуждение нарастает, герой судивлением отмечает, что его влечёт к другой женщине – сногсшибательной Уиллоу.романах американской писательницы Эммы Скотт любовь всегда побеждает, а эмоциибьют ключом. Правда, на этот раз, до них очень сложно достучаться. Ведь главнаягероиня – интроверт Люси – ведёт замкнутый образ жизни. Она живёт в маленькойквартирке на Манхэттене и проводит вечера в обществе любовных романов, неожидая от жизни ничего, кроме скуки. Однако её представления о реальностирушатся мгновенно, когда на пороге её дома появляется красавец-незнакомец. Впридачу к изысканной демонической внешности он – обладатель… крыльев.Оказывается, у падших ангелов тоже могут быть планы на земных красавиц.Кассиэль, всегда использовавший человеческие страсти исключительно как оружие,теперь сам стремиться испытать глубокие чувства. Именно для этого он спустилсяна Землю к Люси, с которой его так много связывало в прошлом.Поспециальному промокоду вы получите 20% скидку на ЛитресАбонемент. С ним можно ежемесячно брать себе электронную или аудиокнигустоимостью до 700 рублей из самого большого в России каталога, включая новинкии бестселлеры, а также получить две книги из специальной подборки.