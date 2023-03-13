Появилось видео ДТП во Владимирской области, в котором погибли четыре человека. Гололед после...

Появилось видео ДТП во Владимирской области, в котором погибли четыре человека.Гололед после оттепели резко увеличил количество происшествий на дорогах региона. Сразу несколько случилось на Суздальской трассе.К трагическим последствиям привела авария с машиной, груженой бетонной балкой. Тягач, очевидно, вез груз для ремонта моста. Машину в какой-то момент занесло и она столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате погибли четыре человека, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии.(ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир")