Во Владимире расследуется уголовное дело по факту гибели 5-летнего мальчика в ОДКБ.

Владимирский Следком опроверг информацию об отсутствии почек у эксгумированного ребенка.Во Владимире расследуется уголовное по факту гибели 5-летнего мальчика в ОДКБ. Председатель СК Александр БастрыкинВ целях установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям медиков. Распространенная в СМИ информация об отсутствии почек у малолетнего, эксгумация которого произведена по настоянию его матери, не соответствует действительности.Напомним, что первоначально ребенка лечили врачи Юрьев-Польской ЦРБ, после чего малыша госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. Маленькому пациенту несколько дней не могли поставить диагноз. В итоге он во время операции.Росздравнадзор инициировал проверку инцидента. Выявлены грубые нарушения лицензии. На ОДКБ составили протокол по ч. 3 ст. 19.20. На суде представитель медучреждения не признала вину медиков и просила переквалифицировать статью. Судья, заслушав свидетелей, посчитал вину больницы доказанной. В результате клиника заплатит 150 тысяч рублей.