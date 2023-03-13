Мужчина компенсировал ущерб и извинился. Стороны примирились.

Во Владимирской области прекращено уголовное по факту гибели бригадира при ремонте дороги. Во время асфальтирования водитель катка раздавил начальника.Во время укладки асфальта на улице Свердлова водитель катка наехал на 44-летнего коллегу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Дело против гражданина Армении направили в суд, где родственник погибшего, признанный потерпевшим, подал ходатайство о прекращении дела из-за примирения сторон. Рабочий полностью возместил ущерб и извинился. Семья не захотела доводить дело до приговора. Гособвинение возражало против закрытия дела, но судья все-таки прислушался к мнению пострадавшей стороны.Постановление может быть обжаловано.