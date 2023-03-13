Сотрудники полиции задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве своей 76-летней бабушки в городе Покров Петушинского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 9
<a href="https://33live.ru/novosti/13-03-2023-v-moskve-zaderzhali-parnya-podozrevaemogo-v-ubijstve-svoej-babushki-v-pokrove.html" target="_blank">В Москве задержали парня, подозреваемого в убийстве своей бабушки в Покрове</a> - Сотрудники полиции задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве своей 76-летней бабушки в городе Покров Петушинского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 9
[url=https://33live.ru/novosti/13-03-2023-v-moskve-zaderzhali-parnya-podozrevaemogo-v-ubijstve-svoej-babushki-v-pokrove.html]В Москве задержали парня, подозреваемого в убийстве своей бабушки в Покрове[/url] - Сотрудники полиции задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве своей 76-летней бабушки в городе Покров Петушинского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 9