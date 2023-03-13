Сотрудники полиции задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве своей 76-летней бабушки в городе Покров Петушинского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 9

Сотрудники полиции задержали 24-летнего парня, подозреваемого в убийстве своей 76-летней бабушки в городе Покров Петушинского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 9 марта тело погибшей с ножевыми ранениями было найдено в ее квартире. Полицейские оперативно установили личность главного подозреваемого – ее 24-летнего внука. В соседние регионы были направлены ориентировки с приметами парням. 11