Во Фрунзенском районном суде города Владимира 9 марта прошло очередное заседание по делу о закрытии приюта для животных «Валента», на котором была назначена комплексная экспертиза, а

Во Фрунзенском районном суде города Владимира 9 марта прошло очередное заседание по делу о закрытии приюта для животных «Валента», на котором была назначена комплексная экспертиза, а производство приостановлено до 28 апреля 2023 года. «Эксперту предстоит ответить на вопросы: соответствует ли приют для животных требованиям СНиП, градостроительных, строительных норм и правил, а также создает ли негативное