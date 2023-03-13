Во Владимирской области аферист под видом гадалки Илоны выманил у жительницы Коврова 2,3 миллиона...

Во Владимирской области аферист под видом "гадалки Илоны" выманил у жительницы Коврова 2,3 миллиона рублей.Два года назад житель республики Татарстан Золотарев А.В. в социальной сети «Одноклассники» разместил объявление под псевдонимом «гадалка Илона», обещая «снять порчу». С апреля 2021 года по январь 2022 года жительница Коврова перевела ему 2 323 500 рублей.Вину он признал полностью, от дачи показаний отказался, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Он приговорен к 5 годам общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/en