Во Владимирской области к 8 марта прошли учения по освобождению заложников из клуба. Оперативным...

Во Владимирской области к 8 марта прошли учения по освобождению заложников из клуба.Оперативным штабом во Владимирской области проведено командно-штабное учение «Арсенал-2023» по пресечению террористического акта на объекте Вооружённых сил РФ, дислоцированном на территории Владимирской области.По легенде учений, в 10 часов 7 марта к воинской в Меленковском районе подъехал грузовой автомобиль. Вышедшие из него двое 2 мужчин с автоматами, предъявив командировочные удостоверения, а также копию наряда на получение имущества, прошли на территорию. А грузовик отправился к КПП № 2 указанной воинской части.При проверке предъявленный наряд не был подтвержден. Тогда преступники ворвались в помещение клуба, где шло празднование Международного женского дня. Взяв в заложники до 170 военнослужащих и до 50 человек гражданских. В ходе первичного контакта с террористами установлено, что преступники настроены агрессивно, выдвигают требования политического характера, угрожают расправой над заложниками в здании клуба воинской части.Руководителем Оперативного штаба во Владимирской области Кузьминых А.Н. было принято решение о проведении боевого мероприятия, по результатам которого все заложники освобождены, террористы нейтрализованы, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Все привлекаемые к учениям подразделения справились с возложенными на них задачами, мероприятие оценено положительно.Фото пресс-служба УФСБ по Владимирской области.