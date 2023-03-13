В наступающем сезоне в мониторинге состояния лесного фонда будет задействовано 50 комплексов «Лесоохранитель».

Во Владимирской области охранять леса от пожаров будут 300 человек. Регион готовится к пожароопасному периоду.В наступающем сезоне в мониторинге состояния лесного фонда будет задействовано 50 комплексов «Лесоохранитель». В рамках нацпроекта «Экология» учреждениям лесоохраны закупят новую спецтехнику и оборудование. Она позволит тушить не только леса, но и торфяники.Всего в 2023 году на борьбу с возгораниями в лесополосе власти мобилизуют 300 человек и 205 машин.