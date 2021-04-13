Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 13 апреля, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий цели ипотечного кредитования с предоставлением мер государственной поддержки многодетным семьям. Документ расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые семьи получают на выплату жилищного кредита, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 13 апреля, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий цели ипотечного кредитования с предоставлением мер государственной поддержки многодетным семьям. Документ расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые семьи получают на выплату жилищного кредита, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.Законопроект направлен на поддержку семей с тремя и более детьми. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита, если третий и последующий дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, уточнил Володин."Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», – сказал председатель ГД.При этом он напомнил, что стоимость недостроенного дома гораздо меньше, чем готового.Семьи с тремя и более детьми получают сегодня от государства более миллиона рублей, с помощью которых они могут решить жилищный вопрос."Это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 тыс. 431 руб., и 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Законопроект делает жилье для многодетных более доступным», – добавил Володин.