В возрасте 71 года ушел из жизни солист легендарной белорусской группы Песняры Леонид Борткевич, передает телеканал . В группу артист попал еще в 1970 году, более 50 лет ..

В возрасте 71 года ушел из жизни солист легендарной белорусской группы "Песняры" Леонид Борткевич, передает телеканал "". В группу артист попал еще в 1970 году, более 50 лет назад.