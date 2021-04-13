В Норильске задержали сторонника запрещенной в России экстремистской группировки Правый сектор, передает . Сообщается, что злоумышленник пытался вербовать диверсантов для совершения ..

В Норильске задержали сторонника запрещенной в России экстремистской группировки "Правый сектор", передает "". Сообщается, что злоумышленник пытался вербовать диверсантов для совершения атак в Донбассе.