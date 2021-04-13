В Норильске задержали сторонника запрещенной в России экстремистской группировки Правый сектор, передает . Сообщается, что злоумышленник пытался вербовать диверсантов для совершения ..
<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2021-v-norilske-zaderzhali-ukrainskogo-diversanta.html" target="_blank">В Норильске задержали украинского диверсанта</a> - В Норильске задержали сторонника запрещенной в России экстремистской группировки Правый сектор, передает . Сообщается, что злоумышленник пытался вербовать диверсантов для совершения ..
[url=https://33live.ru/novosti/13-04-2021-v-norilske-zaderzhali-ukrainskogo-diversanta.html]В Норильске задержали украинского диверсанта[/url] - В Норильске задержали сторонника запрещенной в России экстремистской группировки Правый сектор, передает . Сообщается, что злоумышленник пытался вербовать диверсантов для совершения ..