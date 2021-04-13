Все они раскрыты.

По итогам первого квартала 2021 года во Владимирской области зарегистрировано 24 убийства, что на четыре меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.По данным СУ СК, на 2,6% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Больше всего убийств совершено в Ленинском районе Владимира – три. Во Фрунзенском районе и Кольчугинском районе зафиксировано по два таких преступления.Раскрываемость убийств, случаев причинения тяжких телесных повреждений и изнасилований составила 100%.Согласно статистике, общее количество преступлений снизилось на 4,6%. За первые три месяца 2021 года их количество составило 4064.