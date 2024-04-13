На 24-летнего владимирца, напавшего на Белый дом с коктейлями Молотова 13 апреля возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из

На 24-летнего владимирца, напавшего на Белый дом с коктейлями Молотова 13 апреля возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в МВД России. Из пресс-релиза МВД России Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000