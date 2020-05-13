Борьба с коронавирусом в среду, 13 мая, обсуждалась на правительственном часе в Госдуме. Перед депутатами выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Борьба с коронавирусом в среду, 13 мая, обсуждалась на правительственном часе в Госдуме. Перед депутатами выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.Одним из ключевых условий для возвращения к нормальной жизни является наличие вакцины от коронавируса COVID-19, сообщил министр. "Идет разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом – это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной, спокойной жизни", – рассказал Мурашко парламентариям.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о сроках разработки препарата. По словам главы Минздрава, вакцина может появиться ближе к концу июля.Рассказал руководитель ведомства и об особенностях нового коронавируса. Человечество уже сталкивалось с такими вирусами, но этот – более коварный и заразный, и чаще вызывает осложнения, пояснил Мурашко.Особое внимание глава ведомства уделил вопросы поддержки медиков. К настоящему времени стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч врачей и медиков, на эти цели выделено почти 42 миллиарда рублей, а также для федеральных учреждений – 10 миллиардов.Минздрав контролирует выплаты материальной помощи, заверил Мурашко. Он напомнил, что завершить перечисление средств врачам и медикам каждый регион должен до 15 мая.Говоря об общей ситуации с коронавирусом в России, глава ведомства подчеркнул, что ситуация напряженная, но управляемая. Предпринятые правительством шаги необходимы, чтобы бороться с эпидемией, но в то же время продолжать работать и постепенно снимать ограничения для восстановления экономики, сказал Мурашко.Напомним, что на 13 мая заразились свыше 240 тысяч человек. Президент Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая. Регионы по-прежнему вправе по своему усмотрению сохранять и отменять ограничительные меры, а также вводить новые в случае необходимости.