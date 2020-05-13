13.05.2020

2020-05-13 19:30:06

Сайт Бессмертного полка атаковали хакеры

Сергей Геннадьевич Бородин, заместитель председателя Общественной палаты Владимирской области, обратился со словами поддержки акции «Бессмертный полк», призвал найти и наказать тех, кто причастен к размещению фотографий нацистов во время проведения онлайн шествия.

Напомним, акция «Бессмертный полк» проводилась в этом году в онлайн формате. Все желающие могли разместить портреты своих героев на сайте движения. 9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию. Было произведено свыше 9 миллионов запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен. Кроме того, были предприняты попытки размещения фотографий воинов нацистов. Благодаря оперативным действиям, специалисты смогли не допустить прерывания трансляции.

В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации будет проводиться работа с ip-адресами, с которых шли атаки, для наказания виновных.