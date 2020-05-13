В 2016 году общественность активно обсуждала уход Алисы Вокс из группы Ленинград, ведь под исполненной ею хит Экспонат танцевала вся Россия. С тех пор прошло много времени, а певицу до сих пор заваливают вопросами, почему она все-таки решила покинуть коллектив.

В 2016 году общественность активно обсуждала уход Алисы Вокс из группы "Ленинград", ведь под исполненной ею хит "Экспонат" танцевала вся Россия. С тех пор прошло много времени, а певицу до сих пор "заваливают" вопросами, почему она все-таки решила покинуть коллектив.32-летняя Алиса Вокс радует поклонников новыми песнями, однако пользователи Сети постоянно сравнивают певицу с группой "Ленинград", в которой она пела четыре года. Народ не понимает, зачем нужно было уходить из коллектива, если стиль ее композиций на их взгляд нисколько не изменился.Именно поэтому практически под каждой публикацией Алисы подписчики интересуются подробностями ее хода от Сергея Шнурова. Девушка же во многих интервью затрагивала эту тему и думала, что она ответила на все вопросы, которые интересуют общественность.Чтобы навсегда закрыть эту тему Вокс опубликовала эмоциональный пост и расставила все точки над i. Алиса попросила подписчиков напрячься и поискать в интернете видеоматериалы, где она говорит на эту темы. Также она отметила, что даже если хотела бы вернуться в коллектив, то попросту некуда. Группы "Ленинград" не существует уже больше полугода.Кроме этого певица напомнила пользователям Сети, что Сергей Шнуров подался в политику, поэтому их пути разошлись навсегда, пишет "".Как говорила Алиса Вокс ранее, она ушла из "Ленинграда" на доброй ноте. Певица решила покинуть группу из-за разногласий со Шнуровым. Якобы группа хотела развиваться в одном ключе, а Алиса – в другом.