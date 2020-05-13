Татьяна Пласкина после скандала с матерью уехала в США. Сейчас дочь Любови Успенской занимается творчеством и говорит, что впервые за много лет дышит свободно.

Татьяна Пласкина после скандала с матерью уехала в США. Сейчас дочь Любови Успенской занимается творчеством и говорит, что впервые за много лет дышит свободно.Девушка часто публикует на странице в инстаграм-аккаунте фотографии своих картин. Рисунки Татьяны Плаксиной довольно неоднозначны. Девушка придерживается абстрактного стиля письма – часто на ее полотнах можно увидеть замысловатые сочетания цвета и фигур.В среду дочь Любови Успенской опубликовала на нетипичный рисунок. На реалистичном акварельном портрете изображена сама Татьяна Плаксина. В подписи к фото девушка процитировала по-английски четверостишие из стихотворения Бориса Пастернака "Февраль". Также художница отметила, что этот рисунок ей подарил дорогой человек, который пока останется неизвестным.Фолловеры тут же отреагировали на изображение Татьяны Плаксиной. Многие не нашли в картине портретного сходства, другие же отметили, что главное – настроение, сообщает ."Художник молодец, но лоб Татьяне как у индейца изобразил. Возможно это его виденье канеш (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сущность Тати схвачена , на мой взгляд , правильно: водная стихия, творчество, стремление к независимости", "Чет ее тут больно красивую нарисовали", – заявили подписчики.Стоит отметить, что картина настолько понравилась дочери Успенской, что та даже поставила ее на свой аватар в соцсетях. Судя по слухам, у Татьяны появился возлюбленный, возможно, скоро она сама о нем расскажет.12 Май 2020 в 10:48 PDT