Заболеваемость пневмонией в столице Белоруссии Минске снизилась в два раза после парада Победы 9 мая, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Власти страны не стали отменять праздничные мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

Заболеваемость пневмонией в столице Белоруссии Минске снизилась в два раза после парада Победы 9 мая, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Власти страны не стали отменять праздничные мероприятия из-за эпидемии коронавируса.Проведение парада на фоне пандемии COVID-19 вызвало критику со стороны ряда государств и Всемирной организации здравоохранения. По словам Лукашенко, лучше, чтобы люди находились на воздухе, а не взаперти."В Минске значительно – вчера в 2 раза – снижение пневмоний", – сказал белорусский лидер на совещании с чиновниками.В Белоруссии коронавирусом заразились почти 25 тысяч человек. За последние сутки выявлено 967 новых случаев. С начала эпидемии в марте в республике выздоровелипочти семь тысяч человек, умерли 142 пациента.Рост числа заболевших COVID-19 не помешал Александру Лукашенко 9 мая провести в Минске парад Победы. Власти республики не могли поступить иначе, пояснил президент. Он призвал другие страны не осуждать белорусов за такой шаг.Массовые мероприятия на фоне эпидемии коронавируса писательница Светлана Алексиевич назвала свидетельством неадекватности Александра Лукашенко. Проведение парада Победы в сложной эпидемиологической ситуации – это безумие, сказала она в интервьюю радиостанции "Эхо Москвы".не стал вводить в Белоруссии жесткие ограничительные меры. В республике работают кафе и магазины, идут занятия в школах и вузах, продолжаются чемпионаты по футболу и хоккею.13 Май 2020 в 12:41 PDT