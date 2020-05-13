Пятый месяц пандемия коронавируса держит в страхе всю планету. Тем не менее, есть люди, которые относятся скептически к уханьской заразе и вовсе не верят в ее существование. Некоторые считают, что COVID-19 – не настолько страшный вирус, чтобы из-за него паниковать. Расставить все точки на i решил главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников.

Пятый месяц пандемия коронавируса держит в страхе всю планету. Тем не менее, есть люди, которые относятся скептически к уханьской заразе и вовсе не верят в ее существование. Некоторые считают, что COVID-19 – не настолько страшный вирус, чтобы из-за него паниковать. Расставить все точки на i решил главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников.Согласно официальным данным на 13 мая в России зарегистрировано свыше 242 тысячи случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались более 2,2 тысяч человек, выздоровели – 48,1 тысяч. Большинство пациентов, заразившихся уханьской заразой, страдают ожирением или диабетом, заметил доктор Александр Мясников. Кроме того, среди заболевших очень много азиатом и кавказцев, что дает основания предполагать – они менее устойчивы к коронавирусу.Выбраться из группы риска уже невозможно, отметил специалист. Чтобы не страдать от ковидных болезей, необходимо было еще год назад изменить рацион питания, сбросить вес и, тем самым, укреплять свой иммунитет.Интересно, что во время пандемии мало говорят о других болезнях, которые много лет терзают человечество. Мясников решил заговорить о статистике, связанной с другими страшными недугами. Например, если сравнивать количество смертей от коронавируса на данный момент (294 тысячи по всему миру) с количеством скончавшихся от СПИДа (650 тысяч) или туберкулеза (1,5 миллиона), то COVID-19 уходит на второй, третий план. Даже от пневмонии, которая не имеет ничего общего с коронавирусом, умирают порядка 2,5 миллионов человек в год.Введение карантина во время пандемии COVID-19 доктор объяснил простыми словами."Думаю, что это была реакция на неизвестную угрозу. Медики и правительства в мире не знали, чего ждать, насколько инфекция опасна.И совершили ошибку – сначала не восприняли всерьез", – сказал Мясников.13 Май 2020 в 12:41 PDTСпециалист считает происходящее сейчас в мире лишь учениями перед серьезными пандемиями. Однако он не может предположить, сколько продлится эпидемия коронавируса, ведь мнений на этот счет очень много. Есть версия, что все закончится в сентябре 2020-го, другие же считают – к новогодним праздникам.