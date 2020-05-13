Полимерный сверток с наркотическим средством полицейские обнаружили у мужчины в кармане при личном досмотре.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере).По версии предварительного следствия, в феврале текущего года, фигурант, находясь около вокзала в соседнем городе, обнаружил сверток, обернутый изолентой черного цвета. Мужчина понял, что в свертке находится наркотик и решил его забрать. Употребив часть найденного наркотического средства, фигурант хранил оставшееся при себе.В марте текущего года мужчина был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре полицейские обнаружили в кармане его одежды полимерный сверток с порошком белого цвета. Проведенной экспертизой было установлено, что в свертке находится наркотическое вещество синтетического происхождения массой 1,08 грамма, что является крупным размером.Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкции ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.