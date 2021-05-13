Каждая тематическая смена будет длиться в среднем 20 дней.

Каждая тематическая смена будет длиться в среднем 20 дней.Российское движение школьников (РДШ) запускает детские выездные лагеря "Культурный кот" на площадках Международного граффити-фестиваля "Культурный код" в разных регионах страны. Организаторы хотят приобщить молодежь к современному уличному искусству и сформировать правильное мнение о стрит-арте.Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что современное искусство весьма многогранно, поэтому отлично подходит для самовыражения. "Мы настаиваем на том, что творческая реализация современных детей должна соответствовать трендам времени, и РДШ предлагает ребятам именно такие формы и проекты, которые им наиболее интересны", – сказала руководитель движения.Для участников подготовлена насыщенная программа: выездные экскурсии к месту создания работ, знакомство с современным стрит-артом, встречи и мастер-классы от известных художников. И это еще не все. Школьники также смогут пообщаться с иностранцами и обменяться опытом, записать видео для "Тик-Ток" и провести прямые эфиры.13 мая состоялась встреча, которая стала отправной точкой выездных смен "Культурный кот". Активисты московского отделения РДШ вживую увидели, как создается арт-объект у здания Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу, а также пообщались с автором Александром Купаляном и испанским уличным художником Вячеславом Гуниным."Детям очень важно демонстрировать, что границ в творчестве не существует и, таким образом, пестовать в них внутреннюю свободу", – отметил Купалян.До конца 2021 года в рамках фестиваля создадут около 60 муралов. Сейчас работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинске, Казани и Солнечнодольске.Напомним, "Культурный кот" является совместным проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского движения школьников. Организатором фестиваля "Культурный код" выступает Фонд поддержки и развития современного искусства.