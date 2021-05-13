Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя заявила об углублении кризиса.

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя заявила об углублении кризиса.Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в марте 2021 года жители России взяли огромное количество микрокредитов – 2,25 миллиона единиц, что является рекордом. Годом ранее этот показатель был на 30% меньше. Депутат Госдумы Вера Ганзя считает, что люди прибегают к таким займам, когда им не хватает денег на еду или оплату жилищно-коммунальных услуг.По мнению парламентария, на благосостояние граждан негативно повлияла пандемия коронавируса, экономическая политика. Вместе с тем Ганзя отметила, что компании, которые выдают микрозаймы, не являются полезными для российской экономики. Мол, такие организации лишь наживаются на чужой беде.Говоря о непростой экономической ситуации в стране, также стоит обратить внимание на исследование FinExpertiza, о котором рассказал "". По данным международной аудиторско-консалтинговой сети, в 2020 году 36 миллионов россиян (24,6% населения) имели доход ниже 60% от медианного. Таким образом, почти четверть жителей страны можно отнести к категории малообеспеченных.Эксперты из FinExpertiza выяснили, что больше всего граждан с низким заработком (относительно своего региона) в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Москве, на Чукотке и Сахалине, а меньше всего – в Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области, Еврейской автономной области, Республиках Хакасия и Ингушетии.