Новый законопроект может быть внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.

Новый законопроект может быть внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.Комитет Госдумы по информационной политике завершает работу над законопроектом, который "установит правила игры" для деятельности крупных интернет-компаний в России, рассказал депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн. По его словам, многие IT-гиганты злоупотребляют монопольным положением и нарушают законодательство страны.Хинштейн уточнил, что в первую очередь это касается распространения информации, которая является опасной: детская порнография, суициды, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. Мол, зачастую предъявить претензии нарушителям практически невозможно, потому что у компаний отсутствуют представительства в России.Новый законопроект обяжет руководителей крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек открывать официальные представительства в России. Филиалы будут должны полностью представлять интересы компании и отвечать за деятельность, например, в государственных и судебных инстанциях.Если компании откажутся от "приземления", то им запретят рекламировать себя как интернет-ресурс, проводить платежи, собирать и передавать персональные данные."Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом", – отметил Хинштейн.По мнению депутата Госдумы, такой законопроект создает экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами российского законодательства. Хинштейн также добавил, что подобные правила существуют в других странах. "Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета", – подчеркнул он.