В Суздале сегодня закроют на ремонт деревянный мост через Каменку у ГТК Он ведёт гостей и жителей...

В Суздале сегодня закроют на ремонт деревянный мост через Каменку у ГТКОн ведёт гостей и жителей города от территории гостиничного комплекса к Спасо-Евфимиеву монастырю. При планировании экскурсий и прогулок теперь нужно выстраивать альтернативные маршруты. Если с этим возникнет проблема - заблудившихся будут ждать на ресепшене ГТК.Также сотрудникам гостиницы можно позвонить по телефону 8 800-333-09-08 - и они сориентируют, как можно пройти к монастырю.Реконструкция моста должна завершиться 10 июня.