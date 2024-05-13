С 6 по 12 мая клещи присосались к 117 жителям Владимирской области. Среди пострадавших 33 – дети. Паукообразные продолжают быть активными, хотя и не любят холодную погоду. Как сообщает

С 6 по 12 мая клещи присосались к 117 жителям Владимирской области. Среди пострадавших 33 – дети. Паукообразные продолжают быть активными, хотя и не любят холодную погоду. Как сообщает Роспотребнадзор, всего в этом году клещи успели укусить 293 человека, в том числе 84 ребенка. В прошлом году по информации на 10 мая жертв было немного