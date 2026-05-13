Делегация Владимирской области 12 мая прибыла в Алжир для укрепления торговых связей и поиска новых зарубежных партнеров. В состав группы вошли представители регионального Центра поддержки

Делегация Владимирской области 12 мая прибыла в Алжир для укрепления торговых связей и поиска новых зарубежных партнеров. В состав группы вошли представители регионального Центра поддержки экспорта и руководители трех местных заводов, выпускающих лекарства для животных: Торгового дома «БиАгро», фирмы «БиоХимФарм» и завода «Ветеринарные препараты». Об этом рассказали в облправительстве. В ходе визита наши предприниматели встретились