Утром 13 июня на северо-западе Москвы шестилетний ребенок попал под винты проходящего мимо катера. Ребенок получил серьезнейшие травмы. Усилия врачей оказались напрасны – спасти пострадавшего не удалось.

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