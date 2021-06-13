Утром 13 июня на северо-западе Москвы шестилетний ребенок попал под винты проходящего мимо катера. Ребенок получил серьезнейшие травмы. Усилия врачей оказались напрасны – спасти ..
<a href="https://33live.ru/novosti/13-06-2021-v-moskve-rebenok-popal-pod-vint-katera.html" target="_blank">В Москве ребенок попал под винт катера</a> - Утром 13 июня на северо-западе Москвы шестилетний ребенок попал под винты проходящего мимо катера. Ребенок получил серьезнейшие травмы. Усилия врачей оказались напрасны – спасти ..
[url=https://33live.ru/novosti/13-06-2021-v-moskve-rebenok-popal-pod-vint-katera.html]В Москве ребенок попал под винт катера[/url] - Утром 13 июня на северо-западе Москвы шестилетний ребенок попал под винты проходящего мимо катера. Ребенок получил серьезнейшие травмы. Усилия врачей оказались напрасны – спасти ..