100 000 рублей в «обмен» на валюту в игре «Роблокс». Именно столько перевела 10-летняя девочка из Вязников с отцовской карты мошенникам. Маленькая игроманка перевела бы еще, но банк заблокировал

100 000 рублей в «обмен» на валюту в игре «Роблокс». Именно столько перевела 10-летняя девочка из Вязников с отцовской карты мошенникам. Маленькая игроманка перевела бы еще, но банк заблокировал операцию, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Папа девочки отправился в полицию. Он объяснил, что дочери написали через «Телеграмм». Неизвестный сообщил ей о том, что она выиграла валюту