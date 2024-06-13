Бывший начальник владимирского филиала РЖД задержан за получение взятки в крупном...

Бывший начальник владимирского филиала РЖД задержан за получение взятки в крупном размереУправлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего начальника Владимирской дистанции сигнализации ОАО «РЖД», связанная с получением должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере."По версии следствия, указанный гражданин в 2023 году договорился о получении от директора одной из субподрядных организаций взятки в размере 300 000 рублей за организацию и выполнение вместо субподрядчика силами подчиненных работников строительно-монтажных работ на перегоне «Тереховицы – Новки» Горьковской железной дороги, без соблюдения процедур, регламентирующих заключение соответствующих договоров", - рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.В соответствии с достигнутыми договоренностями обвиняемый получил часть указанной суммы, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky