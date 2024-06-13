Сегодня около 6 часов утра жителей Юрьев-Польского района разбудил грохот в небе. Истребитель Вооруженных сил России поражает ракетой украинский беспилотник. О том, что 13 июня летательный

Сегодня около 6 часов утра жителей Юрьев-Польского района разбудил грохот в небе. Истребитель Вооруженных сил России поражает ракетой украинский беспилотник. О том, что 13 июня летательный аппарат ВСУ уничтожили над Владимирской областью сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Информацию военное ведомство опубликовало в 7:09. Из официального тг-канала Минобороны России В течение прошедшей ночи пресечен ряд