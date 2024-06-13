Наталия Власова открыто выразила свою искреннюю симпатию и уважение к Алле Пугачевой. Исполнительница и автор хита Я у твоих ног признала ее абсолютным авторитетом как в человеческом, так и в творческом плане.

Наталия Власова открыто выразила свою искреннюю симпатию и уважение к Алле Пугачевой. Исполнительница и автор хита "Я у твоих ног" признала ее абсолютным авторитетом как в человеческом, так и в творческом плане.В интервью она отметила, что даже не общаясь с Пугачевой в настоящее время, продолжает испытывать к ней глубокую приязнь. В нулевых годах Алла Пугачева явно проявляла симпатию к Наталии Власовой, приглашая ее на свои мероприятия, включая "Рождественские встречи" и другие проекты.Власова отметила, что Пугачева сыграла важную роль в ее профессиональном росте, за что она до сих пор благодарна. Интересно, что еще в детстве Наталие приснился любопытный и в чем-то вещий сон. В нем обладатель премии "Золотой граммофон" живет у Аллы Пугачевой, моет голову в ванной Примадонны, наматывает полотенце на волосы и идет по коридору. Этот сон оказался пророческим, так как спустя семь лет она действительно оказалась у нее дома на съемках "Рождественских встреч".Эти воспоминания подчеркивают глубокое уважение и признательность Наталии Власовой к Алле Пугачевой. Ее слова свидетельствуют о том, что Пугачева продолжает оставаться важным и вдохновляющим фигурой в мире российской эстрады.Ранее в беседе с корреспондентами певица Татьяна Буланова назвала имя преемника Пугачевой. По ее мнению, место Примадонны занял Филипп Киркоров.