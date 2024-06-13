Премьера детского детективного сериала «Любопытная Варвара» (6+) состоится в сентябре 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие«Ростелекома» и НМГ), а сегодня создатели

Премьера детского детективного сериала «Любопытная Варвара» (6+) состоится в сентябре 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие«Ростелекома» и НМГ), а сегодня создатели проекта представили его постер и новые фото со съемок. В июне «Любопытная Варвара» примет участие в конкурсной программе фестиваля сериалов «Пилот». В сериале снималась звезда новых «Папиных дочек» Полина Айнутдинова, а также Людмила