В деревне Вяткино Владимирской области из-за неисправной канализации появился глубокий...

В деревне Вяткино Владимирской области из-за неисправной канализации появился глубокий оврагМестность вблизи слива размыло, овраг с отходами жизнедеятельности ничем не огорожен, дети из близлежащего района спокойно могут попасть на территорию. Уже два года люди вынуждены терпеть страшную вонь, исходящую от слива отходов. По словам жителей, возле КНС бегают крысы размером с кошку. Об этом рассказали представители Народного фронта."К сожалению, я как мать двух детей, чей дом находится в непосредственной близости с данными канализациями, я не знаю, куда обращаться. Во-первых, тут нет никакого ограждения, как вы видите. Здесь бегают вот такие вот крысы. Здесь, соответственно, вся эта бумага идет дальше по речке. И, соответственно, заново попадает в нашу реку Cосница я не знаю куда мне больше обращаться. Вот вы Народный фронт моя последняя надежда скажу честно вот ну хочется плакать" – Любовь Кудряшова, житель деревни Вяткино.Слив канализации попадает в ближайший ручей, а он течет в речку Черная. Также отходы впитываются в землю и отравляют её. Жители писали письма в администрацию, но в ответ тишина."Постоянно нас давят, а мы фактически ничего не можем сделать потому что ключей у нас нет, доступа у нас туда нет. Мы только покосим траву и все. И мы не знаем просто, за что хвататься. Было написано куча писем в администрацию, и никаких вообще движений, ничего", – Дмитрий Каменски, заместитель генерального директора ООО «ФПК Энергоинвест».После поломки насосной станции администрация забрала ключи от помещения у обслуживающей компании. Доступа у работников нет, они просто не могут выполнять работы по обслуживанию."КНС не работает. Сливы стекают в ручей. Ручей попадает в речку Черная. Администрация ссылается на бездействие предпринимателей, ответственных за насосную станцию. Но при этом администрация забрала ключи от насосной станции и не позволяет им отремонтировать оборудование", – Юрий Колодин, координатор по работе со СМИ Народного фронта во Владимирской области.Народный фронт обращается в администрацию и добивается принятия мер по ремонту КНС.Жители больше не могут жить в таких условиях.Фото от Народного фронта