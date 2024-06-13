В Киржачском районе молния убила подростка 2009 года рождения.

В Киржачском районе молния убила подростка 2009 года рождения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла 11 июня в окрестностях посёлка Першино. Правоохранители предварительно установили, что компания ребят приехала отдохнуть на водоём. Началась гроза, и дети спрятались в заброшенном здании. Неожиданно в строение ударила молния, и один подросток погиб. Ещё двоих ребят доставили в больницу.По факту смерти несовершеннолетнего проводится процессуальная проверка.