Костяную накладку с изображением воина нашли во время археологических исследований в Суздале. Находка относится к 12-13 веку. Пластина является украшением ларца. Такие изготавливали в

Костяную накладку с изображением воина нашли во время археологических исследований в Суздале. Находка относится к 12-13 веку. Пластина является украшением ларца. Такие изготавливали в Византии в эпоху средневековья, рассказали в пресс-службе института археологии РАН. Пластина квадратная, размерами 45 х 46 мм, толщина 4 мм. В центре вырезано изображение обнаженного воина в плаще в момент атаки.