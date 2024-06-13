Выставка посвящена многовековой истории древнего города. Она открылась 12 июня, в День России. Посетители могут увидеть больше 240 предметов, которые связаны с разными периодами развития

Выставка посвящена многовековой истории древнего города. Она открылась 12 июня, в День России. Посетители могут увидеть больше 240 предметов, которые связаны с разными периодами развития Суздаля. Как подчеркнули в ВСМЗ, этот проект создан совместно с Музеями Московского Кремля. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Подобный проект мог состояться только при партнерстве с таким большим, мировым