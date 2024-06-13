В Суздальском Кремле открылась выставка Русский Феникс. Суздальская земля К 1000-летнему юбилею...

В Суздальском Кремле открылась выставка "Русский Феникс. Суздальская земля"К 1000-летнему юбилею Жемчужины Золотого кольца в Суздальском Кремле открылась выставка "Русский Феникс. Суздальская земля". Это совместный проект Владимиро-Суздальского музея заповедника и музеев Московского Кремля. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В чем уникальность экспонатов на выставке? Узнала Полина Лаптева.Частицы многовековой истории собраны воедино. Масштабная выставка - первый совместный проект Владимиро-Суздальского музея заповедника и музеев Московского Кремля. Подарок к тысячелетию Суздаля.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея заповедника:- Это возможность, которая выпадает крайне редко. Способ представить памятники исторические, как произведения искусства. Экспозиция - это не просто предметы представленные в витринах, это повествование.Начало экспозиции - золотое время великого княжества Владимирского. С 11 по 13 столетия веков. Сверкают серебряные находки, выполненные в технике скани, ковки, гравировки. Орнамент на некоторых перекликается с рельефами белокаменного зодчества.Раритеты в выставочных залах рассказывают историю Суздаля в контексте христианства, духовной опоры государства. Периоды расцвета и разорения и в этих святынях. Среди многочисленных реликвий - чаша с грифоном - символом Христа в восточной христианской традиции.А эта Икона Спас Златые Власы впервые покинула стены Успенского собора Московского Кремля. Всего на выставке более 240 экспонатов.Елена Гагарина, директор Музеев Московского Кремля:- Как любому драгоценному камню нужна оправа, чтобы он засиял, точно также и произведениям искусства, которые находятся в музеях, необходима оправа в виде выставочного пространства и серьезного научного аппарата.В миниатюрном молчаливом образе - тихое повествование о нашествии и варварствах ордынцев... И следом - культурное возрождение. Суздаль, подобно Фениксу, восстает из пепла. Яркий пример - икона Владимирской Божией матери кисти Андрея Рублева, написанная для Успенского собора во Владимире. Переосмысление греческого образа. Впоследствии - один из главных символов Владимирской земли.Олег Рыжков заместитель генерального директора ВСМЗ:- Много списков существует Владимирской Богоматери. Это один из окладов, который был на первоначальной иконе, родной, которая была сюда привезена. Справа от меня - один из списков этой иконы, одно из изображений. Рассказывается о бытовании иконы, когда ее перенесли в Москву для защиты от Тамерлана.Сергей Мешалкин, главный архитектор Владимиро-Суздальского музея заповедника:- Арки, которые сами по себе являлись окнами. Но сейчас мы задействовали их, как витринные порталы. Эта та остановка, после которой ты встречаешь с чем-то сакральным, уникальным.Второй выставочный зал, подобно "Золотой шкатулке" 16-17 веков повествует о выдающихся деятелях периода Московского царства и преемственности двух княжеств.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сколько побед и горестей было. Это напоминание о прошлом, о великом прошлом, - говорит о том, что у России не только великое прошлое, но и великое будущее.Церковная утварь, сакральные облачения, Евангелия в драгоценных окладах...Завершает выставку Сказание об иконе Владимирской Богоматери.Полина Лаптева, корреспондент:- Экспонаты на выставке отражают уникальное духовно - материальное наследие города-юбиляра. Например, эта икона была создана в первой четверти 17 века. На полях - символические изображения о становлении древнерусской государственности.История Суздальской Земли в уникальных произведениях искусства - национальное достояние.Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".