Владимирские студенты вернулись с победами со Всероссийской Студвесны Она прошла в этом году в...

Владимирские студенты вернулись с победами со Всероссийской СтудвесныОна прошла в этом году в Саратове. Например, студент владимирского филиала президентской академии Вячеслав Молчанов взял спецноминацию "За сохранение народных традиций", Алина Морозова - в вокальном направлении "За проникновенное исполнение".- Лишь панамки по воде...Лишь панамки по воде. Словно белые кувшинки...А студент высшей школы музыки и театра ВлГУ - Владислав Овцынов - спел дуэтом с заслуженным артистом России и депутатом Госдумы Денисом Майдановым. Они совместно исполнили композицию "Флаг моего государства".- И каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры...Как моя...Подпоете нам?