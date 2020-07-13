Ни для кого не секрет, что без хлеба попросту невозможно составить сбалансированный рацион

Ни для кого не секрет, что без хлеба попросту невозможно составить сбалансированный рацион.Рождённый из отборных сортов пшеницы продукт, содержит в себе широкий спектр аминокислот и витаминов, столь необходимых людям для поддержания здоровья. Особенно в тяжёлые времена...Непростая ситуацияСобытия последних месяцев стали настоящим испытанием для многих групп населения. Однако наиболее ощутимо изменить привычный уклад жизни пришлось пенсионерам. Пожилые люди, наиболее уязвимые перед новой коронавирусной инфекцией, были вынуждены строго соблюдать режим самоизоляции. Обыденный поход в магазин для них – смертельно опасный риск. Но как же иначе можно купить самые необходимые продукты?Найти выход из сложившейся непростой ситуации жителям столицы региона, преодолевшим 65-летний рубеж, помогли сотрудники Владимирского хлебокомбината и группы компаний «DeLavant».Во время эпидемиологических ограничений, каждый пенсионер мог позвонить на главное хлебопекарное предприятие нашей области и заказать особый продуктовый набор. Его цена была примерно на 60% ниже, чем на прилавках магазинов, и, что очень немаловажно, доставку к дверям (строго соблюдая все необходимые меры предосторожности) осуществляли совершенно бесплатно.Крепкий фундамент- 3 месяца назад, по инициативе управляющего нашим предприятием Алексея Лялина, мы создали социальный проект, в котором могли поучаствовать все жители Владимира и окрестных территорий возрастом старше 65 лет, - рассказывает исполнительный директор группы компаний «DeLavant» Олег Омельченко. - Мы доставили пенсионерам более 4 тыс. продуктовых социальных наборов. Они составили основу сбалансированного физиологического питания наших заказчиков. На поддержку этого проекта компания направила более полутора миллионов рублей. Из них около 400 тыс. ушли на необходимые для составления наборов продукты, которые не выпускает наше предприятие, а 550 тыс. помогли организовать доставку, чтобы пожилые люди получали ещё горячий хлеб.Базовыми для наборов, которые получили сотни владимирских пенсионеров, стали несколько важнейших продуктов. В первую очередь – пшеничный батон, который смело можно назвать нестареющей классикой, и питательный «Хлеб украинский традиционный». В их состав входят наиболее ценные минеральные вещества и несколько групп витаминов, которые служат крепким фундаментом для иммунитета.Отличным дополнением к «продукту №1» стало ультрапастеризованное молоко – незаменимый источник витамина D, рибофлавина, калия и фосфора, а также пшеничная мука, необходимая для приготовления многих блюд домашней кухни.Стоит сказать, что сотрудники предприятия постоянно поддерживали связь со своими заказчиками, с большим вниманием относились к их пожеланиям. Так накануне главного православного праздника Пасхи, социальные наборы пополнили куличи, испечённые по традиционным рецептам.- Во время работы над проектом мы регулярно спрашивали у людей, что им нравится, а в чём требуется корректировка, какие бы ещё продукты они хотели получить, - говорит куратор и координатор социального проекта Владимир Лялин. - Так в наших наборах появились куличи. Во время коронавирусных ограничений многие магазины были попросту закрыты, поэтому самый главный пасхальный продукт было очень затруднительно найти. Мы взяли на себя обязанность обеспечить им пожилых людей. Нельзя было допустить, чтобы в светлый день их столы остались без важнейшего символа праздника. Мы доставили владимирским пенсионерам более 500 куличей, которые испекли с соблюдением всех православных традиций. Очень рады, что своей работой смогли хоть как-то защитить старшее поколение от смертельно опасной угрозы вируса.Сила в единствеНа протяжении нескольких месяцев над проектом неустанно трудились более 100 человек. Акция сплотила практически все службы предприятия. Получилось организовать работу менеджеров, принимавших заказы, рабочих, которые занимались комплектацией, упаковкой и доставкой наборов, без отрыва от основных обязанностей.- Можно сказать, что мы были одним из звеньев длинной и крепкой цепи, - рассказывает заместитель управляющего ООО «Торговый дом» Екатерина Татаренко. – Более 20 человек, начиная с 4 часов утра уже вставали на рабочие места. Буквально из печей к нам приносили горячий хлеб, который мы укладывали в наборы и с 9 часов их начинали развозить.Доставка – очень ответственная часть работы, ведь хлеб должен был попасть к заказчикам своевременно:– Для развоза продуктовых наборов мы задействовали около 10 единиц техники и более 20 сотрудников. Кроме того, у нас сложились партнёрски отношения с некоторыми компаниями такси, которые нередко привлекали для доставки. Вместе с ними мы выстроили логистику таким образом, чтобы можно было привозить продукты жителям с минимальным разрывом времени от приёма звонка, до передачи пакета в руки заказчику, - говорит управляющий АО «Сельхозавтотранс» Алексей Серёгин.Пенсионеры по достоинству оценили работу владимирских хлебопёков.- У нас были проблемы не с покупкой товаров, а с тем, что не могли выйти из дома, посетить торговые центры, - рассказывает владимирский пенсионер Вячеслав Гадалов. - Мы очень рады, что хлебокомбинат позаботился о нас. Когда прочитал в газете объявление о старте акции, у меня не было никакого сомнения, что нужно принять в ней участие. Прямо к двери нам приносили вкусные и полезные продукты, которые полюбила вся семья. Когда я уезжал на самоизоляцию в деревню, брал с собой наборы, ведь хлеб в них - отличный, молоко очень вкусное, а из муки жена готовила замечательную выпечку.Можно с уверенностью сказать, что сложная работа не прошла даром. Как рассказал коммерческий директор группы компаний «Delavant» Станислав Лапичев, социальная акция дала мощный импульс для развития перспективного проекта. Сейчас коллектив предприятия активно готовится к запуску широкомасштабной акции по доставке продукции хлебокомбината (в первую очередь замороженных полуфабрикатов и рустикальных хлебов) для всех жителей нашей области.Кстати, в дальнейшем, группа компаний «DeLavant» будет продолжать деятельно участвовать в социальных проектах, цель которых – поддержать владимирцев, которым требуется помощь.- У нас очень дружный коллектив и мы просто обязаны помогать нашим потребителям и нуждающимся. Очень важно, чтобы мы держались вместе, особенно в тяжёлое время. Если объединим усилия, то любые трудности будут нам по плечу и мы пройдём через все невзгоды, - говорит Владимир Лялин.Илья МорозовВыноска:На поддержку социального проекта компания направила более полутора миллионов рублей. Из них около 400 тыс. ушли на необходимые для составления наборов продукты, которые хлебокомбинат не выпускает, а 550 тыс. помогли организовать доставку, чтобы пожилые люди получали ещё горячий хлеб.