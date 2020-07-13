Недавние события во всем мире показали всю хрупкость нашей цивилизации. Эпидемия коронавируса COVID-19, беспорядки и конфликты, экономический спад во многих странах стали актуальной повесткой дня на многие месяцы, и этот кризис еще далек от завершения. Впрочем, это не единственные угрозы, которые дамокловым мечом висят над человечеством.

Недавние события во всем мире показали всю хрупкость нашей цивилизации. Эпидемия коронавируса COVID-19, беспорядки и конфликты, экономический спад во многих странах стали актуальной повесткой дня на многие месяцы, и этот кризис еще далек от завершения. Впрочем, это не единственные угрозы, которые дамокловым мечом висят над человечеством.К примеру, совершеннонезамеченным оказался ежегодныйООН о состоянии водных ресурсов на планете Земля. Вот небольшая выдержка изкраткой аннотации документа: "Изменениеклимата скажется на наличии, качестве и количестве водных ресурсов, необходимыхдля удовлетворения базовых потребностей человека. В результате этогодейственная реализация права человека на водные ресурсы и санитарию можетоказаться под угрозой для миллиардов людей.<…> В связи с этим адаптация кизменению климата и смягчение его последствий имеют важнейшее значение дляустойчивого развития и осуществления Повестки дня в области устойчивогоразвития на период до 2030 года, Парижского соглашения и Сендайской рамочнойпрограммы по снижению риска бедствий". Эти утверждения основаны на ужаснойстатистике – по меньшей мере, 783 миллиона человек не доступа кпитьевой воде вообще, ежедневно 1000 детей умирает от диарейных заболеваний,связанных с плохим водоснабжением и антисанитарией, а 1,8 миллиарда человеквынуждены пить загрязненную фекалиями воду. Всего по данным ЮНИСЕФ и Всемирнойорганизации здравоохранения 2,21 миллиарда человек не имеют доступа кбезопасной питьевой воду, а 2 миллиарда человек живут в странах, испытывающихнехватку воды (данные ООН за 2019 год). Дефицит воды уже затрагивает четырех изкаждых 10 человек в мире.Эти цифры говорят о многом, вчастности о том, что все регионы, где нет доступа к чистой питьевой воде исущественной инфраструктуры для утилизации отходов представляют собой зонуогромного риска. Их население и так страдает от давно побежденных в странах"золотого миллиарда" болезней, а также абсолютно беззащитно перед новымиэпидемиями. Банальная рекомендация ВОЗ мыть руки перед едой в этих районах неосуществима.Там умирают дети, взрослые, старики, там невозможно осуществить базовое правочеловека на жизнь – он вынужден бороться изо всех сил за сам факт своегосуществования. В 2016 году в такое место отправились журналисты RT снялидокументальный фильм . Этоистория про засушливые районы в Индии, где в неделю лимит на 1 человекасоставляет 8 литров воды в неделю, есть "водяные жены" и "водяныесамоубийства".Работа российских журналистовнаглядно показывает, что скрывается за цифрами в докладах ООН. Люди вынужденыплатить за чистую питьевую воду, часто отдавая почти весь свой доход. Многиефермеры в тех районах заканчивают свою жизнь самоубийством – их посевы засохли,а денег на полив нет. Они влезают в долги, но выплачивать их нечем. Населениеобречено на каторжный труд, но он не дает результатов – изменения климатапривели к тому, что муссонные дожди идут нерегулярно и в меньшем объеме, непозволяя сделать запасы.Впрочем, эта трагедия могла бы ине случиться – если бы власти в районах своевременно обеспокоились реализациейинфраструктурных проектов, в частности, созданием централизованноговодоснабжения. Индия обладает нужными водными ресурсами, но они не доходят долюдей. Обычно в таких случаях говорят, что развивающиеся страны не имеютсредств на проведение масштабных строек… И тут есть малый нюанс. В миресуществуют крайне доступные материалы, которые позволяют в короткие сроки и засравнительно небольшие средства создать водопровод буквально "на пустом месте".Мы говорим о хризотилцементных трубах, которые изготавливают из минерала подназванием хризотил-асбест. Этот волокнистый материал обладает выдающимисясвойствами – он устойчив к механическим повреждениям, не горит и не плавится,является надежным термоизолятором и не выделяет никаких вредных веществ принагреве или контакте с водой. Более того, трубы из хризотила не нуждаются всварке – их просто нужно соединить друг с другом. Всего за несколько лет из нихможно построить сотни тысяч километров трубопроводов, которые напоят влагойполя и населенные пункты. С точки зрения безопасности для человека они тожеподходят – в "Руководстве по обеспечению качества питьевой воды" от ВОЗхризотиловые трубык использованию во всех системах водоснабжения.Впрочем, хризотилу была объявленамеждународная война. На протяжении десятков лет чиновники из Евросоюза пытаютсянавязать запрет на использование этого минерала по всему миру. Одна из причин –месторождения хризотила сосредоточены на территории России и стран СНГ, в товремя как на "подконтрольных" ЕС территориях его нет. Зато там работаютпроизводители синтетических аналогов, которые уступая по качеству хризотилупревышают его по цене. Для развивающихся стран, которые зависят от внешнейпомощи, в том числе в виде кредитов, грантов и прочих форм сотрудничества, доступк "горному льну", как еще называют хризотил, закрывается многочисленнымирегулирующими актами и требованиями – условно говоря, "мы вам дадим денег, нотолько на нашу продукцию". Как пример можно привести историю с египетскимизаводами по производству асбестовых труб. В 2005 году под давлением ЕС они былилишив работы 3 500 работников. Вместе с ними был остановлен проект поподключению к системе водоснабжения питьевой водой 2 400 населенныхпунктов. В процессе ведения переговоров предлагалось заменить асбестоцементныетрубы на материалы из ПВХ, которые якобы "являются более безопасными". О том,что пластиковые трубы дороже хризотиловых, выделяют в питьевую воду винилхлорид(канцероген 1-ой группы по классификации МАИР. Выделение винилхлорида в водув 4-ой редакции "Руководства по обеспечению качества питьевой воды" ВОЗ), атакже экспортируются из Европы, скромно умолчали. Кстати, хризотил не вступаетв реакцию с хлором, что отмечено тем же ВОЗ. В итоге Египет не смог позволитьсебе внезапно подорожавший проект и населенные пункты так и остались без воды.Так гигантскую и эффективнуюсистему водоснабжения не построить. В 2012 году специалисты из Высшей школыэкономики убедительно ,что против хризотил-асбеста была проведена кампания по очернению продукта. Наосновании многочисленных исследований ученых со всех уголков мира они разбилиаргумент об опасности хризотила, выдвигаемый антиасбестовыми активистами, в тоже самое время показав экономические выгоды от его применения.Де-факто проблема с доступом кпитьевой воде становится все более актуальной. Человечество уже не можетигнорировать её, как когда-то забыло о проблеме массовых эпидемий. Мы рискуемоказаться в ситуации, которая может унести миллиарды жизней и разрушить наш мирдо основания. Питьевая вода – это базовая потребность человечества, и думать оеё удовлетворении нужно уже сейчас. Приведенный пример недальновидногопротиводействия мерам по спасению людей один из многих, но он очень показателен– нельзя жертвовать людьми ради собственной выгоды, ведь беда рано или позднопридет и в золотые дворцы тоже.