Хочешь проверить отношения – добавь в них деньги. Семейный психолог Александр Шахов поделился рекомендациями, как организовать бюджет без угрозы для будущего пары.

Хочешь проверить отношения –добавь в них деньги. Семейный психолог Александр Шахов поделилсярекомендациями, как организовать бюджет без угрозы для будущего пары.Распределение финансов –проблемная тема для многих пар. Эксперт предлагает честную систему отношения к деньгамв семье. В ней уделено внимание нуждам и желаниям каждого."Понятно, что вы спартнером должны обсудить этот подход вместе и договориться, что егопринимаете. А если супруг не захочет это обсуждать – нужно учиться с ним/нейдоговариваться", – объяснил специалист.Александр Шахов предложилскладывать доходы обоих партнеров в общий "котел", а потом раскладывать их поотдельным "кошелькам":Необходимые траты. Это еда, необходимая обувь и одежда, оплата жилья,ипотеки, налогов и т.д.Личные расходы жены. Это сумма на безотчетные карманныерасходы. Супруга может тратить эти деньги на посиделки в кафе с подружками, напокупку не необходимой одежды, которая ей слишком понравилась, и пр."Женщине нужны такиеденьги, чтобы она ощущала себя свободной и ценной, любимой. А не сталкивалась снеобходимостью выпрашивать каждый рубль. Для любящего мужчины естественностремиться увеличивать эту сумму", – считает психолог.Личные расходы мужа. Справедливо, что и мужчина должен иметьопределенную сумму на безотчетные личные расходы. Это должна быть ровно такаяже сумма, что и у жены. Если ее не хватает – нужно повышать доходы.Расходы на детей. Это оплата кружков, репетиторов,карманные деньги.Расходы на красоту. Это отдельная строка расходов, котораяне входит в состав карманных денег жены. У женщины должны быть отдельныесредства на поддержание своей красоты. Многие мужчины не в курсе, сколько стоятуслуги салонов, поэтому можно для просвещения показать им прайс-лист.Сбережения или инвестиции.Развитие и обучение. Душа и ум нуждаются в постоянныхтренировках и развитии, поэтому курсы и обучающие программы должны быть вперечне обязательных расходов.Александр Шахов рекомендовал сначала выделитьденьги на обязательные траты, а потом равномерно распределять оставшиеся поостальным кошелькам. По мнению специалиста, такой подход к семейному бюджетупоможет сберечь немало сил и нервов обоим партнерам.